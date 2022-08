Se billederne: Lastbil skruet ind under bro

Peter Kristiansen fra Esbjerg Gods fortæller til JyskeVestkysten, at trækkeren blev totalskadet.

- Uheldet har store omkostninger. Traileren er totalskadet, fastslår han.

Der var ingen personer der kom til skade, men lastvognstoget kunne ikke tåle mødet med en togbro i Vejle. Broen har ikke taget skade af sammenstødet.

Han fortæller, at en lastvognstrækker koster op mod flere hundrede tusinde kroner.

Togbroen er berygtet for sin lave højde, og det er ikke første gang, at en lastbil sidder fast. Tilbage i 2018 krævede flere politikere, at der skulle findes en løsning, så chauffører undgår at ramme broen.