Se de flotte billeder: Nyt, smart værktøj skal undersøge Vejlefjordbroen

Vejdirektoratet har taget droner i brug for at undersøge tilstanden på Vejlefjordbroen Video: Søren Pors Grundahl, TV SYD

At undersøge en bro på undersiden er ikke nogen nem eller ufarlig opgave.

Specielt ikke, når der er 40 meter fra vandskorpen og op til broen.

Men nu har Vejdirektoratet taget et nyt værktøj i brug til at undersøge tilstanden på Vejlefjordbroens beton.

Selv om den ikke er større end en skotøjsæske, er dronen alligevel et uvurderligt redskab for Vejdirektoratet.

- Dronen er et værktøj, som hjælper os til at få et hurtigt overblik over broens tilstand, siger Rasmus Bang, der er ingeniør hos Vejdirektoratet til TV SYD.

Rasmus Bang fra Vejdirektoratet undersøger Vejlefjordbroen med en drone. Foto: Charlotte Madvig Schmidt, TV SYD

Foran en flok interesserede i Vejle demonstrerede Vejdirektoratet i dag, hvordan droner kan hjælpe med inspektionen af broer som Vejlefjordbroen.

Netop fordi det kan være svært at inspicere broers tilstand, er Rasmus Bang glad for det nye værktøj.

- Vi har store forventninger til droneteknologien, og vi vurderer, at det er et værktøj, vi vil få rigtig stor gavn af i fremtiden, siger Rasmus Bang, der også er leder af droneprojektet.

Transportministeren på besøg

Med på sidelinjen i dag var transportminister, Benny Engelbrecht (S).

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi kan gøre det lettere for vores inspektører at få et overblik over, hvordan vores brokonstruktioner har det, siger transportministeren til TV SYD.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) besøgte i dag Vejlefjordbroen for at se, hvordan Vejdirektoratet bruger droner. Foto: Charlotte Madvig Schmidt, TV SYD

Men ifølge Benny Engelbrecht er der også et sikkerhedsmæssigt aspekt i brugen af droner.

- Vi sikrer os, at der ikke skal sidde en mand højt oppe og udsætte sig for den fare, det er at komme ned og inspicere broerne.