Gense live-koncerterne fra Jelling Hjemmefestival her

Hele dagen har festivalhungrende folk kunnet knappe en dåseøl øl op, åbne for computeren og skråle med til live-koncerter online.

I samarbejde med TV SYD har Jelling Musikfestival bragt festen hjem i haverne med konceptet Jelling Hjemmefestival.

Du kan se live-konceter og gense dagens koncerter her: www.tvsyd.dk/hjemmefestival

Lørdag den 30. maj afholder Jelling Musikfestival i samarbejde med TV SYD "Hjemmefestival".

DJ og komiker Daniel Hoff kører rundt i Jelling og omegn og spiller musik. Derudover har det været muligt at ønske en koncert fra tre forskellige bands. 300 har sendt ønsker ind. På tvsyd.dk/hjemmefestival er det muligt at se live-koncerterne.

Program:

Bamse Madsen Band:

Bamse Madsen Band er en hyldest til Bamse. Det er musik, som alle kan glæde sig over, og som de fleste kan huske og synge med på. Med en flok rutinerede musikere i bandet har det, der startede som lidt for sjovt, vist sig at blive større, end nogen havde drømt.

Frederik Damkaer:

Frederik Damkaer er en irsk folkesanger fanget i en ung, dansk mands krop, hvilket kommer stærkt til udtryk med en flot irsk accent og en tydelig inspiration i sangene fra den irske sangskat.

Metropol:

Metropol er et vaskeægte coverband med tilhørsforhold til Jelling. Bandet har fået stor ros for deres repertoire, hvor de bl.a. spiller Lukas Graham, Justin Timberlake, Daft Punk og Ed Shereran. Det er svært ikke at blive smittet af Metropols enorme energi og spilleglæde.

