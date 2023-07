Se video: Kvinde undviger spøgelsesbilist i sidste øjeblik

- Hvis jeg rodede med radioen eller fandt noget at drikke i to sekunder, eller hvis jeg bare var lidt længere fremme i min overhaling af lastbilen, så havde jeg ikke kunnet gøre noget. Så havde vi ikke haft den her samtale lige nu, for så var jeg død på stedet, siger hun.



To sekunder mellem liv og død

På en videooptagelse kan man se, at hun er to sekunder fra et sammenstød. Et sammenstød der kunne have involveret de to biler i overhalingsbanen plus den Tesla bagved, der optager hele scenariet med et side- og et frontkamera. Det var Anne Udbys ven, Casper Thomsen, der kørte bagefter i Teslaen.