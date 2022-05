Se video: Solsort fløjter som en ambulance

Solsort og Søren i duet

Tilbage på Bøgomvej har Søren Darville sat sig for at snakke med fuglen. Han kaster sig over selv at fløjte som en sirene i håbet om at få svar fra den fjeriklædte ven.

I første omgang uden held, men pludselig sidder den igen på sit vanlige tag, og så er historien en anden.

Så snart Søren Darville holder pause i sin sirenefløjten, svarer solsorten med samme sirenelyd – og måske er det starten på et lidt usædvanligt venskab.

- Det kan man vist godt kalde det, grine Søren Darville.