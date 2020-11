Se video: Verdenskendt computerspil har verdenspremiere hos vikingerne

Spilgiganten Ubisoft og Oplevelsescenter Kongernes Jelling stod tirsdag bag lanceringen af computerspillet Assassin’s Creed Valhalla.

Verdenspremieren var egentlig planlagt som en større event, men covid-19 bevirkede, at kun et begrænset antal billetter var sat til salg. Dog fik enkelte mulighed for at teste spillet i Kongernes Jelling.

Assassin’s Creed spillet er solgt i 140 millioner eksemplarer gennem tiderne og har mere end 95 millioner unikke spillere i hele verden.

I det nye Assassin’s Creed Valhalla er det to danske skuespillere, der ligger stemmer til hovedpersonen Eivor. Det er Cecilie Stenspil, blandt andet kendt fra Badehotellet, og Magnus Bruun, der er kendt fra vikingeserien The Last Kingdom.