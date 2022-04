Søndag formiddag optrådte DGI's Verdenshold foran et udsolgt Spektrum i DGI-Huset i Vejle, hvor over 2.000 personer havde købt billet. DGI's Verdenshold er på tourné QUA, hvor de rejser rundt i hele Danmark. Søndag var turen kommet til Vejle, og her var TV SYD med. Du kan se et lille sammendrag af deres optræden i videoen her.