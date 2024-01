Selvstændig sygeplejerske har fået sat tankerne i gang med nyt ældreudspil

- Det er et skridt i den rigtige retning. Det vigtigste er, at vi ser på de ældres behov, og ikke lader os styre af tidsbegrænsninger, siger hun.

Jinnie Roholt Rasmussen har tidligere været ansat i det offentlige, men valgte at sige op og blive selvstændig netop fordi, at der var alt for meget minuttyranni.

- Hvis de ældre er ensomme eller angste, og jeg skal gå efter få minutter, så bliver den ældre ked af det, og jeg får ondt i maven. Det får ingen noget ud af det, siger hun.

Hun har derfor startet virksomheden Den Lille Hjælper, hvor hun klarer både indkøb, rengøring, skraldespanden, medicinkøb og har tid til de ældre.

Med tankerne bag den nye reform ser hun dog en lysere fremtid for hendes branche.

- Det er win-win. De ældre vil få det bedre, og så får sygeplejerskerne det også bedre. Så går de glade ud ad døren, og det vil helt sikkert højne arbejdsglæden i faget, siger Jinnie Roholt Rasmussen.

Hvorvidt reformen får hende til at overveje at søge tilbage i det offentlige, siger hun:

- Jeg er glad for at være selvstændig og gøre tingene på min måde. Men hvis det lykkedes at skabe bedre forhold, som der er lagt op til med den her reform, vil jeg ikke udelukke det, siger hun.