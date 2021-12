Sidst gik det helt galt - vejarbejde på Vejle Fjordbroen lukker flere spor

Tirsdag den 12. oktober, da fugen blev forsøgt repareret, var trafikken i og omkring Vejle på det nærmeste blokeret en hel dag.

Denne gang foregår arbejdet i weekenden - men alligevel forudser Vejdirektoratet store trafikale problemer.

To spor spærres

Mens arbejdet står på, er det nødvendigt at spærre det yderste højre kørespor, og trafikanterne skal derfor ledes sammen fra tre til to kørespor i sydgående retning.

Desuden vil der i aften- og nattetimerne afspærres yderligere et kørespor, og der vil kun være et farbart spor i sydgående retning.

Vejdirektoratet forventer kødannelse og væsentlig længere rejsetid i lange perioder, mens arbejdet står på.

Afspærringen af køresporet vil gå i gang fredag den 7. januar klokken 19.30 og ventes færdig afsluttes mandag morgen klokken 06, oplyser Vejdirektoratet.

Vigtige fuger

Fugerne er en vigtig del af brodækket, da de sørger for, at broen kan bevæge sig som følge af temperatursvingninger, der får brodækket til at udvide sig om sommeren og trække sig sammen om vinteren.

Vejdirektoratet beklager i en pressemeddelelse på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.