Sidste år havde festival "fejlet" - i år er det blevet bedre

- Det helt store læs er taget, men det sidste kommer til at tage et par uger, så vi kan aflevere pladsen til lodsejeren, som vi modtog den, fortæller Peter Caspersen, bæredygtighedskoordinator på Jelling Musikfestival.



Sidste år satsede festivalen på at få gæsterne til at tage skraldet med. Men da støvet havde lagt sig, lå telte og skrald i store bunker. Festivalen mente her, at de havde fejlet.

