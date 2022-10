Sidste flygtning har forladt Center Sandvad

Center Sandvad har været centrum for en længere saga, hvor både byens beboere og Vejle Kommune har protesteret over Udlændingestyrelsens beslutning om at lade asylansøgere med en kriminel fortid eller misbrugsproblemer flytte ind i Center Sandvad.



En saga, der ifølge Formanden for Sandvad Beboerforening, Kirsten Paugan, har nået sin afslutning, da den sidste flygtning er sendt afsted mod Vrå i Nordjylland, hvor de fremover skal bo.

- Jeg er frygtelig lettet, det er en sten, der falder fra hjertet efter et hårdt år. Jeg er lettet på Sandvads vegne, siger Kirsten Paugan til Vejle Amts Folkeblad.