Signalfejl påvirker sydjysk togtrafik

Kommune måtte slukke lyset - nu tænder de igen

Teknik-, By- og Boligudvalget i Sønderborg Kommune har på et ekstraordinært møde besluttet at annullere natslukningen af gadelyset resten af året.

Siden april 2023 har stort set alle gadelamper i kommunen været slukket mellem midnat og 05 som en del af en energispareplan.

- Det har været en balancegang for os mellem at spare energi og samtidig sikre, at borgerne følte sig trygge, da gadebelysningen blev reduceret for to år siden på grund af energikrisen. Men nu er energisituationen mere normaliseret, og vi har i år økonomi til at tænde for gadelyset om natten for resten af 2024, fortæller Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget.

Den forventede udgift til fuld tænding af gadelys resten af 2024 vil være på ca. 295.000 kr. Udvalget skal igen i december beslutte, hvordan kommunens gadebelysning skal være i 2025 og frem.