Sikker zone skal få flere børn skal cykle og gå til skole

Det skriver Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

Færre biler på vej til skole skal gøre det trygt for eleverne at gå og cykle til NOVAskolen. Fra den 2. april og frem til sommerferien skal hjertezonen håndhæves i området omkring skolen.

Der vil være indkørselsforbud på Moldevej og Grundet Sivevej i tidsrummet fra klokken 07:30 til klokken 08:15 i hverdagene.

- Når vi ændrer trafikforholdene ved NOVAskolen, er det selvfølgelig i håb om, at flere vil se det som en mulighed for at lære børnene om trafiksikkerhed – alt imens det også bidrager positivt til deres sundhed og klimaet, siger Gerda Hastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.



På Moldevej vil det stadig være tilladt for beboer-, bus- og arbejdskørsel, og det vil fortsat være muligt at aflevere børn i bil til Børnehuset Lillebjørn.