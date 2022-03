Simon fra Vejle klar til at forsvare den frie verden fra Putin

Ikke bange for at dø

Simon er nemlig ikke i tvivl om, at krigen er det rigtige for ham. Og han tror, at den går Ukraines vej.

- Hvis det fortsætter som lige nu, så er den russiske hærs moral så lav, at den næsten er ved at gå i opløsning.

- Hvis de ikke får styr på det og skaffer mad og vand til deres soldater, så ved vi fra historien, at det risikerer at kollapse for dem. Så vender de sig mod deres præsident, mener Simon.

Han er dog også afklaret med, at der er en risiko for, at han ender med at blive offer for russernes kugler, bomber eller artilleri.

- Men hvis man er bange for at dø, kan du aldrig leve livet ordentligt. Så pakker du det ind i frygt.

- Og hvis en kamp for frihed ikke er værd at kæmpe, hvad er så, spørger Simon.