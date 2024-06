Sjældent dyr spottet i Vejle Ådal

Én person sigtet efter uforsvarligt sankthans-bål

Et sankthans-bål ved en adresse i Jernved resulterede i udrykning for Sydvestjysk Brandvæsen og Syd- og Sønderjyllands Politi søndag aften. Det skyldes, at bålet antændte en lade på stedet.

Ifølge Jydske Vestkysten, er gårdejeren på adressen blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, da ejeren ikke har tænkt over, at vinden ville blæse varme i retning af laden.

- Man havde lavet et Sankt Hans-bål, og det havde man gjort fem meter fra en lade, som er opført i træ. Derudover placerede man bålet et sted, hvor vindretningen sørgede for, at varmen blæste over mod laden. Og det resulterede altså i, at der gik ild i laden, fortæller politikommisær hos Syd- og Sønderjyllands Politi til Jydske Vestkysten.

Det berettes videre, at Sydvestjysk Brandvæsen var på stedet til kl. 03:00, da halmloftet skulle tømmes af sikkerhedsmæssige årsager. Ingen dyr eller personer kom til skade.