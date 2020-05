Skal spille første koncert i fem måneder – jeg glæder mig som et lille barn

Sidste gang, coverbandet Metropol stod på scenen, var d. 4. januar i Herning.

- Jeg er så ked af, at jeg ikke har et billede, for Lucas Graham kom faktisk på scenen og optrådte med os. Det var så vildt, siger Søren Sønderskov, som er trommeslager i Metropol.

Jelling er jo hjem for os. Vi har så mange fans der, og vi kender alle fra festivalen. Søren Sønderskov, trommeslager, Metropol

Corona var som en gyserfilm

Bandet har spillet næsten fast på Jelling Musikfestival de seneste 13 år. Derfor var det også til stor ærgrelse, da festivalen - sammen med alle sommerens andre arrangementer - blev aflyst af statsministeren på grund af coronavirussen.

- Det var lidt som en gyserfilm, for man kunne bare se faren nærmede sig. Det kom bare tættere og tættere på, og så kom dagen, hvor hun aflyste det hele. Det var så ærgerligt, siger Søren Sønderskov.

Meddelelsen betød, at Metropol fik aflyst deres koncert på Jelling Musikfestival samt sommerens 15 andre jobs.

- Jelling er jo hjem for os. Vi har så mange fans der, og vi kender alle fra festivalen. Det er en fed fest, som plejer at markere starten på sommeren for os, siger Søren Sønderskov.

Skal spille til hjemmefestival

Bandet kunne derfor tidligst se frem til at skulle spille sammen igen til efteråret. Indtil de for nogle uger siden blev ringet op af Lars 'Charlie' Mortensen fra Jelling Musikfestival, som spurgte, om de ville deltage i årets hjemmefestival. Det betyder, at bandet nu kan se frem til at spille deres første livekoncert i fem måneder.

- Jeg glæder mig som en lille dreng, vi er så stolte over at være med, siger trommeslageren.

I stedet for at samle gæsterne på en festivalplads kommer Jelling Musikfestival i år hjem til gæsterne med konceptet Jelling Hjemmefestival.

Hjemmefestival i Jelling Lørdag den 30. maj afholder Jelling Musikfestival i samarbejde med TV SYD "Hjemmefestival".

DJ og komiker Daniel Hoff kører rundt i Jelling og omegn og spiller musik. Derudover har det været muligt at ønske en koncert fra tre forskellige bands. 300 har sendt ønsker ind. På tvsyd.dk/hjemmefestival er det muligt at se live-koncerterne. Program: Kl. 10.00 – 19.00: Daniel Hoff kører rundt sammen med musikerne og optræder på følgende tidspunkter: Kl. 10.00 - 12.00: Bamse Madsen Band giver udvalgte live-koncerter Kl. 13.45 - 16.00: Frederik Damkær giver udvalgte live-koncerter Kl. 17.00 - 19.00: Rust giver udvalgte live-koncerter Se mere

Bamse Madsen Band spiller kl. 10.25 Bamse Madsen Band er en hyldest til Bamse. Det er musik, som alle kan glæde sig over, og som de fleste kan huske og synge med på. Med en flok rutinerede musikere i bandet har det, der startede som lidt for sjovt, vist sig at blive større, end nogen havde drømt

Frederik Damkaer spiller kl. 14.00 Frederik Damkaer er en irsk folkesanger fanget i en ung, dansk mands krop, hvilket kommer stærkt til udtryk med en flot irsk accent og en tydelig inspiration i sangene fra den irske sangskat.