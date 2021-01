Skinnebrud stopper alle tog mellem Vejle og Herning

Alle tog mellem Vejle og Give er aflyst i begge retninger - i hvert fald frem til klokken 18 mandag.

Det oplyser BaneDanmark.

Tidligt mandag morgen meddelte Arriva, at deres tog på strækningen var aflyst på grund af sporproblemer.

Arriva har stået for driften af lokaltog mellem Vejle og Herning siden køreplanskiftet i december.

DSB, der fortsat har kørslen med de gennemgående tog fra Struer via Herning til Vejle og Fredericia, var ikke i de tidlige morgentimer berørt af sporproblemerne mellem Give og Vejle.

Klokken 08.30 oplyser BaneDanmark, at et skinnebrud ved Gadbjerg er så omfattende, at de gennemgående tog heller ikke kan passere, mens der udføres reparationsarbejde.

Arriva indsætter bus mellem Give og Vejle, mens DSB transporterer passagerne i bus fra Herning og til Vejle.

Afgangen klokken 12.03 fra Struer til Fredericia og 10.46 fra Fredericia til Struer er aflyst hele vejen. Her vil togbusserne køre mellem Vejle og Struer.

Pas på glatte veje

Skal man ud at køre bil, advarer både politi og DMI om risiko for glatte veje.

Mandag morgen byder på vinterligt vejr med temperaturer omkring frysepunktet og nedbør.

Saltvognene har derfor været ude i en række kommuner.