Skisporene er trukket flere steder i landsdelen

Det er der gode muligheder for, hvis du bor omkring Vejle.

Da TV SYD fanger Ole Binder på mobiltelefonen, er han ude for at nyde sneen ved Munkebjerg i Vejle, hvor der er trukket langrendsspor ved Vejle Golfklub.

- Jeg har glædet mig til at få skiene på, og der er rigtig mange ude for at nyde naturen. Det er godt, siger han lettere forpustet.

Selvom han er afsted på skiferie i Norge hvert eneste år, er det alligevel noget særligt, når der bliver trukket langrendsspor i Danmark.

- Jeg var ude med skiene en enkelt dag sidste år.

- Nu ser det ud til, at vi har en uge med skiføre. Det er dejligt med frostvejr og god sne, siger han, der også var i Jelling for at prøve langrendssporene der fredag. Her er der trukket langrendsspor ved golfklubben.