Skole indfører bilfri zone

- Vi vil gerne have, at der er endnu flere, der cykler eller går. Det er jo godt for helbredet, og mindre kørsel i bil er generelt den vej, vi gerne vil, fortæller formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune, Gerda Haastrup Jørgensen (V).

Med lukningen for biler på den ene side af skolen, vil der være risiko, at biltrafikken på Petersmindevej bliver større, men ifølge skolelederen har man kapacitet nok til at have de ekstra biler.