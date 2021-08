Skolebestyrelse trækker upopulært forbud mod crop tops tilbage

Som begrundelse sagde skolen, at den gjorde det for at hjælpe de unge, og at tøjgenstanden ikke var en passende beklædning på en skole.

- Vi tør godt være de voksne, som sætter nogle grænser for, hvad vi mener, der er passende, og det vil alle selvfølgelig ikke være enige i, og det har vi det ganske fint med, sagde skoleleder Bjarne Kyneb til Vejle Amts Folkeblad.



Bare fire dage senere er beslutningen så blevet sløjfet.

Skolebestyrelsen begrunder omstødelsen med, at det er en bestyrelse og ikke ledelsen på en skole, der fastsætter principper og ordensregler.

- Det har ikke været tilfældet i denne konkrete sag, og det er selvfølgelig beklageligt. Skolebestyrelsen har nu diskuteret sagen, og vi er enige om, at der ikke skal være regler for, hvordan eleverne skal gå klædt i skoletiden, siger konstitueret bestyrelsesformand Mads Thomsen i pressemeddelelsen.

Han understreger, at bestyrelsen har "fuld tillid" til Firehøjeskolens personale og ledelse.

Har været et samtaleemne i samfundet

Flere af eleverne og forældrene på skolen udtrykte efter beslutningen stort utilfredshed.



- For mig er det en diskussion, forældrene og de unge tager sammen, og ikke noget, skolen skal beslutte, lød det onsdag fra Martin Fogh Skovlyst, der er forælder til en elev i 8. klasse på skolen.



Kritikken har siden spredt sig til store dele af det danske samfund og været samtaleemnet de seneste dage.

Især på de sociale medier har kritikken været kras.