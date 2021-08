Sløjfet forbud mod mavebluser i skoletiden skaber glæde hos forælder

Han undrer sig over, at det er skolens bestyrelse og ikke ledelsen, der har omstødt forbuddet, og havde helst set, at det var sket tidligere.



- Jeg undrer mig over, at ledelsen har stået fast på beslutningen. Det er måske ikke lang tid, men det har været tydeligt, at det har været på kanten af, hvad folk vil acceptere. Så jeg kan faktisk ikke forstå, at ledelsen ikke har blødt op.

Skolebestyrelsen begrunder omstødelsen med, at det er bestyrelsen og ikke ledelsen på en skole, der fastsætter principper og ordensregler. En begrundelse, der gør Martin Fogh Skovlyst fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden på skolen.

Rektor: Forbud i undervisningsrummet er fornuftigt

Firehøjeskolen har de seneste dage været samtaleemnet i store dele af samfundet og især på de sociale medier, hvor en række personligheder har tilkendegivet deres støtte til, at piger må gå i crop tops i skoletiden.

Elever fra flere skoler landet over har i en støtteerklæring gået i mavebluser. Forbuddet har sågar også nået Christiansborg, hvor SF har stillet spørgsmål til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om hendes holdning til forbuddet.