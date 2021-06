Smitten stiger fortsat i nedlukket sogn

927 nye smittetilfælde

Det seneste døgn er yderligere 927 personer i Danmark blevet testet positive for coronavirus.

Smittetilfældene er fundet i 161.161 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man med en pind bliver podet i svælget.

Andelen af positive testsvar i forhold til antallet af prøver svarer til, at 0,58 procent af prøverne har vist et positivt svar. Det er det, man ynder at kalde for positivprocenten.

Det seneste døgns positivprocent er lavere end det foregående døgns, der lå på 0,81. Det var samtidig den højeste positivprocent siden januar.

På landets hospitaler er status fredag, at 145 patienter er indlagt med coronavirus. 32 af de indlagte er på en intensivafdeling, og af dem får 22 hjælp til at trække vejret af en respirator.

To kommuner rykker op ad vaccinationsstige

For blot få dage siden lå Billund og Haderslev kommuner på en kedelig top-ti over kommuner, hvor der er vaccineret færrest borgere første gang. I dag ser det anderledes ud for begge kommuner.

I Billund har 9.816 personer (37 procent) påbegyndt vaccination, mens 5.819 (22 procent) er færdigvaccinerede.

I Haderslev har 20.313 (36,7 procent) påbegyndt vaccination, mens 12.765 (23 procent) er færdigvaccinerede

Region Syddanmark derimod ligger på en national andenplads over flest førstegangsvaccinerede. Her har 480.825 (39,3 procent) fået første stik, mens 286.062 (39,3 procent) er færdigvaccinerede. Kun i Region Sjælland er flere vaccinerede (43,9 procent).

I Region Midtjylland er tallene 508.522 (38,1 procent) og 294.082 (22 procent).

Samlet er 22,8 procent af befolkningen blevet færdigvaccineret. Det svarer til 1,3 millioner personer.