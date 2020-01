Tom Jones: Snart ​​80 år og stadig festival-aktuel

Sir Tom Jones kommer til Danmark i pinsen, hvor han fredag 29.maj optræder på Jelling Musikfestival, oplyser festivalens arrangør.

Dermed bliver Tom Jones, der fylder 80 år den 8. juni, et af festivalens 2020-hovednavne sammen med Duran Duran.

- Tom Jones er et mageløst musikalsk naturtalent, der synger lige så ubesværet, som vi andre trækker vejret. Samtidig viser hans seneste koncerter på dansk grund, at han er i sit livs form. Så vi er stolte af, at scenegulvet i Jelling får besøg af én af musikhistoriens største legender, siger festivalleder Lars Charlie Mortensen i en pressemeddelelse.

Siden den 79-årige sanger strøg til tops på hitlisterne på den britiske singlehitliste med nummeret "It's Not UnUnusual" i 1965, har han været en af popmusikkens helt store hitmagere.

I snart 60 år har den evigt unge Jones stået på verdens musikscener og optrådt med evergreens som 'Delilah', 'What’s New Pussycat' og 'She’s A Lady', foruden temasangen til James Bond-filmen 'Thunderball'.

Samlet set har Tom Jones solgt over 100 millioner album.

35.000 gæster forventes at besøge Jelling Musikfestival, som finder sted i pinsen den 28.-31. maj.

