Snart forventes solcellelarmen at forsvinde i Vandel

Virksomheden, der står for solcelleparken, BeGreen, fortæller i et skriftligt svar til TV SYD, at det er virksomhedens forventning, at støjgenerne bliver løst inden for kort tid.

- Da vi via TV SYD hørte om generne, iværksatte vi straks nogle midlertidige foranstaltninger, som gerne skulle have reduceret problemet betydeligt og med forventning om, at det i denne uge endeligt bliver løst, således anlægget efterfølgende kører som forventet og planlagt, skriver virksomhedens administrerende direktør Anders Dolmer.