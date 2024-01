Sne har givet store ødelæggelser i dyrepark

Og oprydningen kommer med en pris.



- Sneskaderne er så omfattende, at vi har kaldt ekstra mandskab ind til oprydning, og det vil desværre tage meget lang tid og koste mange penge at få ryddet op, fordi vi skal have fjernet al ødelagt beplantning fra stier, anlæg og veje, siger Mikkel Hansen.

Skal være klar

Lige nu arbejder fem mand på fuld tid med at skære og save. Det meste af det ødelagte træ køres væk for at blive ophugget til flis, andet ender hos nogle af parkens dyrearter.