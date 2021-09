Søndag kan du besøge et landbrug og klappe en ko

Landbrugets skoler og virksomheder er også med

Som noget nyt har nysgerrige danskere i år også mulighed for at se, hvordan råvarer udvikles og spildprodukter fra landbruget bliver brugt. Ni virksomheder åbner nemlig også for deres produktion i dag. Her kan man blandt andet blive klogere på, hvordan der udvikles nye kornsorter som bedre kan klare fremtidens vejr fænomener som tørke og kraftig regn og hvordan man omdanner restprodukter fra landbrug og industri til grøn energi.



Desuden deltager flere landbrugsskoler også.

Nogle af dem, der i år står klar med åbne arme til at modtage danskere fra nær og fjern, er Gråsten Landbrugsskoles studerende. Gråsten Landbrugsskole forventer at få hele 3.000 gæster på besøg til Åbent Landbrug, og de vil alle få mulighed for at møde gårdens køer og få en snak med de landbrugsstuderende, der vil fungere som guider på dagen.

- Når familierne kommer på besøg hos os og møder fremtidens landmænd, så er de unge mennesker her på skolen med til at nedbryde de gammeldags forestillinger, der måtte være om landbruget, siger Bjarne Ebbesen, forstander på Gråsten Landbrugsskole og fortæller, at de studerende blandt andet bidrager med et innovativt syn på landbruget.

En af de virksomheder der tager imod gæster til Åbent Landbrug er Sønderjysk Biogas der har været i drift i fem år. Biogasanlægget modtager og bruger restprodukter fra landbruget. Det er både husdyrgødning, halm og andet organisk råmateriale.

- Vi vil gerne vise vores anlæg frem for offentligheden. Normalt er der mange interesserede, der ringer til os og ønsker at besøge vores anlæg. Dem kan vi tilgodese ved at slå døren op til Åbent Landbrug. Og så synes vi, at vi har en god historie at fortælle. Nemlig at vi laver bæredygtig energi ud af restprodukter, siger Jesper Gejl Jørgensen, direktør for Sønderjysk Biogas.

Kræver tilmelding

Åbent Landbrug er gratis. For at værne om din og andres sikkerhed og sundhed, skal du i år forhåndsbooke dit besøg til Åbent Landbrug. På www.aabentlandbrug.dk kan du både finde information om de gårde, skoler og virksomheder, som du kan besøge samt booke besøget.