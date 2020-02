Sønnen glider fra hende: Nu vil mor vinde ham tilbage gennem computerspil

Mere end 200 millioner mennesker spiller det populære spil Fortnite.

Tre af dem bor i et parcelhus Børkop, og nu får husstanden endnu en gamer. En mor, der aldrig har spillet computer.

Tanja Schmidt er 41 år gammel og arbejder til dagligt i et pengeinstitut. Hun bor sammen med sin mand, som hun har tre børn sammen med. Tre børn, der alle spiller Fortnite.

Hvad er Fortnite? Fortnite er et samarbejds- og overlevelsesspil, der udkom i 2017.

Man kan spille alene eller i hold og skal forsøge at være den sidste overlevende på en ø med 100 andre spillere.

Fortnite kan spilles på alle platforme og er gratis at downloade.

Spillet er på få år blevet ekstremt populært og på verdensplan er der over 200 millioner registerede brugere af Fortnite.



Kilde: Wikipedia og Gamereactor

Hendes ældste søn Emil på 12 år er den, der spiller mest. Og det kan Tanja Schmidt ikke helt forstå.

- Emil spiller rigtig meget Fortnite. Meget mere end jeg vil have, at han skal spille. Så der bliver brugt rigtig mange timer, hvor han nærmest låser sig selv inde på værelset og ikke viser sig, siger Tanja Schmidt.

Men nu skal det være slut, mener Emil.

Ikke slut med at spille Fortnite, men slut med af hans mor ikke forstår noget som helst. Han har tilmeldt hende til programmet ’Tæv Din Teenager’, som havde premiere søndag.

- Første gang jeg foreslog det, grinte hun bare. Men en måned senere spurgte jeg igen. Og så var hun frisk, fortæller Emil.

Tæv Din Teenager 'Tæv Din Teenager' er et program, der bliver sendt hver søndag kl. 19.30 i TV SYD.

Fire forældre skal med hjælp fra en coach lære at spille computerspillet Fortnite og forvandle sig et e-sportshold, der kan banke deres egne teenagere i spillet.

Det er muligt at streame serien på TV SYD Play eller YouTube. Du kan følge programmets Facebook-side her.

Det er anden sæson af programmet, der første gang blev vist i 2018. Her skulle fem forældre lære at spille skydespillet Counter-Strike.

Nu skal Tanja Schmidt sammen med tre andre forældre lære at spille Fortnite på tre måneder, så hun kan tæve Emil i en stor finale, der skal vise, hvem der er de bedste - forældrene eller teenagerne.

- Jeg ved jo nok ikke helt, hvad jeg er gået ind til, siger Tanja Schmidt.

Se præsentationen af Tanja Schmidt og sønnen Emil fra programmet 'Tæv Din Teenager'.

Vil være cool igen

Selvom det ikke var Tanja Schmidts plan at bruge tre måneder på at lære og spille Fortnite, så ser hun frem til at blive klogere på en verden, som hun ikke aner noget om.

- Jeg vil gerne forstå, hvad det er, som han bruger så meget tid på, siger Tanja Schmidt.

Hun lægger heller ikke skjul på, at hun har en bagtanke med at have meldt sig programmet sammen med sin søn. Hun vil gerne komme tættere på Emil og få en fælles hobby med ham, som de to kan dyrke sammen og snakke om.

Og så tænkte jeg, at hvis jeg nu kunne spille Fortnite, så kunne det være, at jeg var vildt fed at være sammen med igen. Tanja Schmidt, deltager i 'Tæv Din Teenager'.

For i takt med at hendes ældste barn er blevet ældre, så har han også trukket sig mere fra sine forældre.

- Emil er ved at nå den her alder, hvor det jeg siger ikke er super fedt længere. Han begynder at trække sig lidt væk og synes, at kammeraterne er vildt fede at være sammen med, siger Tanja Schmidt.

- Og så tænkte jeg, at hvis jeg nu kunne spille Fortnite, så kunne det være, at jeg var vildt fed at være sammen med igen, griner hun.

Hvis Tanja Schmidts mission skal lykkes, så er hun godt klar over, at det kommer til at kræve masser af timer foran skærmen. Tid, der går fra andre ting i hverdagen. Det er hun indstillet på - så må vasketøjet, rengøring og aftensmaden vente.

- Det kommer til at gå skide godt, men jeg er faktisk lidt i tvivl, siger Tanja Schmidt.

Tanja Schmidt i gang med at spille Fortnite i den nye sæson af 'Tæv Din Teenager'. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Klar på en udfordring

Tanja Schmidt har absolut ingen erfaring med computerspil. Hun har aldrig spillet Fortnite, og hun ved ikke særlig meget om det spil, som hendes søn og millioner af andre børn og unge er så betaget af.

Alligevel har hun en masse holdninger til spillet og Emils spiladfærd og forbrug.

- I mine øjne er det problematisk, at spillet går ud på at skyde andre. Jeg tænker ikke børn har godt af det, siger Tanja Schmidt.

Selvom hun ved, der er delte meninger om den slags, så synes hun, at det kan blive et problem, når Emil spiller for meget.

Og så er der ordene. Ord af den slags, man ikke lige skriver her.

- Emil kan godt været lidt temperamentsfuld spiller. Han råber fuldstændig åndssvagt, når han gamer, og det er ord, hvor mange tænker, så slap dog af. Han kan godt være rigtig sur, når han har tabt, siger Tanja Schmidt.

Voksne gør sig tit dårlige, så børnene skal vinde. Det hader jeg. Hvis det virkelig gælder, så går jeg 100 procent ind i det. Tanja Schmidt, deltager i 'Tæv Din Teenager'.

Den side bryder Tanja sig ikke om. Emil bander og bliver udadreagerende, og når det sker, skærer hun igennem. I stedet for at skælde ud, så vil Tanja Schmidt selv opleve, hvorfor spillet betyder så meget for Emil og hans søskende - og hvorfor timerne flyver afsted foran skærmen.

Tanja Schmidt sammen med resten af forældrene i denne sæson af 'Tæv Din Teenager'. Foto: Jørgen Bjørn Hansen

Kernefamilien i Børkop kan blive sat under pres, når kampen mellem mor og søn skal stå.

Tanja Schmidt vil tættere på sin søn, men hun vil i den grad også gerne vinde over ham og vise sin Emil, hvor sej hun er. Og når det kommer til konkurrence, så tager Tanja mor-kasketten af.

- Voksne gør sig tit dårlige, så børnene skal vinde. Det hader jeg. Hvis det virkelig gælder, så går jeg 100 procent ind i det. Her er jeg ikke super god, men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at blive det. Teenagerne skal ikke komme sovende til en sejr, siger Tanja Schmidt.

Du kan følge Tanja Schmidt og de tre andre forældre på deres vej mod at blive et vaskeægte e-sportshold.