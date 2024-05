Søren slår til Parkinson og får det meget bedre

Når man er syg, skal man passe på sig selv, siger man. Men at passe på sig selv, kan også nogle gange betyde, at man er hård ved sig selv. Hvem skulle for eksempel have troet, at boksning er godt for Parkinson-patienter. Men det er det.

- Indimellem er det rigtig hårdt, men det er dét, der giver noget, når man får trænet rigtig hårdt, fortæller Søren Bonde.

Der er det forsonende ved Parkinson-boksning, at udøverne ikke slår på hinanden. Til gengæld laver de mange af de andre elementer i normal boksetræning. De slår på sandsække og på de overdimensionerede træningshandsker og så videre.