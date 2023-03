Det gør de med garnbutikken Tryllemasken, og der er en helt særlig årsag til, at butikken skal ligge i lige netop Egtved.

- Egtved er vores lokalområde, og vi synes, at det er vigtigt, at vi bevarer nogle butikker i byen, så vi også på sigt har et sted at handle, siger Dorthe Christensen.