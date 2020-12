Søstrene Lyngaas reddede kvindes liv midt i gaveudpakningen juleaften

Hjertestop hos en gæst hos naboen

Begge kvinder er uddannede sygeplejersker, og Joan Lyngaas er tilmeldt hjerteløberordningen under Trygfonden, da alarmen gik midt under julegaveudpakningen hos forældrene, hvor juleaften blev fejret sammen med de to søstre og deres børn.

- Appen viser os (hjerteløberappen), at det faktisk er hos en af vores naboer, der er registreret et hjertestop, så vi er på plads, cirka 30-60 sekunder efter alarmen har lydt. En 73-årig kvinde er faldet om med hjertestop, og hun trækker ikke vejret, da vi når frem. Jeg går i gang med hjertemassage, og efter noget tid forsøger hun selv at trække vejret. Mette og jeg skiftes til at fortsætte med hjertemassagen, for det er hårdt arbejde, fortæller Joan Lyngaas til avisen.



De får hurtigt hjælp af en anden hjerteløber, Claus Knudsen. Sammen får de givet livgivende hjertemassage, indtil ambulance og helikopter når frem, og kvinden overføres til Odense Universitetshospital.