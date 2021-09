Solskin og skyfri himmel giver mange gæster i Givskud Zoo

Et af de tiltag, som Givskud Zoo har taget under de seneste to år, har været at søge om hjælp på Facebook.

Her spurgte parkens sine følgere, om de ville hjælpe. Det har resulteret i, at der i år er kommet donationer fra cirka 2.000 personer, som tilsammen har indsamlet 450.000 kroner. Udover pengene, har vejret fået det til at vælte ind med gæster - vel at mærke efter højsæsonen er ovre.

- Vi har hentet næsten 25.000 gæster siden højsæsonen er slut, og det er højst usædvanligt og meget fordelagtigt, fortæller han.