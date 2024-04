Som barn fotograferede hun sine bamser - Nu er kameraet rettet mod hendes nøgne venner

Bamser blev blitzet

Selv har hun haft en barndom og ungdom, der - indtil et vist punkt - var sund og normal og tryg med kreative og kærlige forældre. Far tømrer. Mor sygeplejerske.

Stedet var Børkop lige bag vandmøllen. Her var der plads og tid til at lege. Masser af plads. På Englystskolen var hun velset og blev ofte udvalgt til at hjælpe de elever, der havde det lidt svært socialt.

Hendes kamera i dag - Canon og Olympus - er noget mere teknisk avanceret end det engangskamera, som hun startede ud med, måske allerede da hun var 6-7 år.

- Jeg kan huske, at jeg begyndte at stille mine mange bamser op for at fotografere dem, siger hun.

Senere lavede hun flotte kager. Ikke for at spise dem, men for at fotografere dem.