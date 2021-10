Sommerhusområde bliver oversvømmelsessikret med langt dige

Hos Vejle Kommune er man også tilfredse med, at parterne er nået til enighed.

- Vi sikrer med aftalen, at sommerhusejerne i langt de fleste tilfælde ikke længere vil opleve oversvømmelser, når der for eksempel har været storm eller langvarig hård vind, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune.



Beboerne står med regningen

Kommunen og beboerne i området har længe været enige om, at et dige vil være en god løsning.

Det store stridspunkt har dog været, hvem der skal betale regningen, og det er der nu fundet en løsning på.

Den samlede regning lyder på cirka fire millioner kroner, og denne betaler Vejle Kommune i første omgang. Herefter skal sommerhusejerne betale deres del over ejendomsskatten i form af et engangsbeløb, der dog er mulighed for at afdrage på over en årrække.

Opførelsen af det to kilometer lange dige bliver efter planen sat i gang i foråret 2022.