SOSUer bliver sygeplejersker for "Anne Lise"

Det er Psykiatrien i Region Syddanmark, der har indgået en aftale med UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskolen i Vejle, for at lette vejen til sygeplejerskeuddannelsen for social- og sundhedsassistenter.

25 studerende er klar efter sommerferien.



Traditionelt set har social- og sundhedsassistenter, der ønskede at blive sygeplejersker, være nødt til at tage uddannelsen på SU.

De kommende studerende skal igennem et undervisningsforløb, der er specielt tilrettelagt til social- og sundhedsassistenter. Det tager fire et halvt år.

Psykiatrien i Region Syddanmark ser uddannelsen som en måde at imødekomme regionens behov for at rekruttere flere sygeplejersker i psykiatrien.