SOSU'er kan nu uddanne sig som sygeplejerske - på fuld løn

Spændt

For den 44-årige Sanne Bossen handler det om at ville vide mere. Men hun vil ikke umiddelbart pege på et område, der interesserer hende mest.

- Det er min erfaring, at man ikke på den måde skal lægge sig fast på et emne. Jeg er simpelthen bare spændt på, hvad jeg skal i gang med, siger hun.

De kommende studerende skal igennem et undervisningsforløb, der er specielt tilrettelagt til social- og sundhedsassistenter. Det tager 4,5 år og i løbet af uddannelsen bliver det muligt for de studerende at kombinere deres praksiserfaring med teoretisk viden og klinisk praksis undervejs.