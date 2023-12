Spærring af strækning mellem Give og Vejle forlænges

Det kan komme til at vare endnu længere, skriver Banedanmark på X og opfordrer rejsende til at tjekke Rejseplanen, som opdateres løbende.

Banedanmark oplyste lørdag til TV SYD, at der var skyllet et mindre stykke af dæmningen, som kan have svækket konstruktionen. Det skal udbedres, før togtrafikken kan genoptages. Derfor er den indstillet.

I første omgang lød meldingen indtil klokken 19 lørdag, men nu er togtrafikken indstillet indtil klokken 12 mandag. Det er muligt, at den udskydes yderligere.

Dæmningen er på strækningen imellem Gadbjerg og Give, men er ikke nærmere defineret. Det var en togfører, der gjorde Banedanmark opmærksom på forholdene.