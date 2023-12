Spærring af strækning mellem Give og Vejle forlænges yderligere

Lørdag lød meldingen, at togtrafikken var indstillet til søndag middag.

Søndag formiddag blev det så først forlænget til mandag middag, mens det søndag eftermiddag lyder, at der først genåbnes tirsdag.

- Vi har nu en prognose for, hvornår der igen kan køre tog mellem Give og Vejle. Vi forventer at genåbne fra morgenstunden tirsdag den 26. december.

- Hold dog stadig øje med Rejseplanen, lyder det på X.

Det var et muligt dæmningsbrud, der lørdag fik Banedanmark til at indstille togdriften.

Banedanmark oplyste lørdag til TV SYD, at der var skyllet et mindre stykke af dæmningen, som kan have svækket konstruktionen.

Søndag formiddag lød det fra Banedanmark, at der arbejdes på afvanding og genopbygning af den beskadigede dæmning.