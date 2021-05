Sparetrusler mod skole satte gang i nye idéer: Nu blomstrer optimismen i landsbyen

- Vi tror på, og vil gerne gribe, det, der er i gang i lokalsamfundet. Og så vil vi gerne sende det signal, at hvis det også kan få en positiv afsmitning på vores skole og også de børnehavetilbud, der er her, så vil vi gerne give noget luft og fjerne italesættelsen af lukningen, lovede Thyge Havgaard Bjerring, efter han havde leveret startskuddet. Thyge Havgaard Bjerring (V) er formand for Vejle Kommunes Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati.