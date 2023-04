Speciel udgivelsesdag er pladebutikkernes juleaften

Han peger på, at Record Store Day er en hyggelig dag, der også i høj grad handler om stemningen i pladebutikken - han sørger i hvert fald altid selv, for at have fri, så han kan slå et smut forbi.

Den i forvejen store samling er da også blevet udvidet i dagens anledning.

- Nu kan jeg gå hjem og glæde mig over mine køb. Og måske også konstatere, at jeg måske har købt lidt for meget, siger Nicolai Kristensen.