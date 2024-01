Det oplyser Vejdirektoratet til TV SYD.

Årsagen skal findes i, at en bil har udviklet varme og været i risiko for at bryde i brand. Det betyder, at højre spor er spærret på nuværende tidspunkt.

Spærringen har dog ikke medført nogen forsinkelser, men man bør stadig være opmærksom på hastighedsbegrænsningerne i området.

Sporet forventes brugbart af bilister inden længe.