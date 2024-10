Viborg slår Sønderjyske i sand målfest

Efter tre kampe uden sejr er Viborg tilbage på vindersporet i Superligaen med sejr over Sønderjyske.

Hjemme i domkirkebyen vandt Viborg med 4-2 over Sønderjyske, som dermed hurtigt kom ned på jorden efter sejren over FC Midtjylland.

Med sejren har Viborg 17 point på ottendepladsen, mens Sønderjyske ligger lige over nedrykningsstregen med sine 11 point.

Tidligere på dagen var Vejle Boldklub i kamp mod bundrivalerne fra Lyngby. Her lykkedes det Vejle at hive en 2-0 sejr hjem. Det blev dermed den første sejr for holdet i denne sæson.