Staten er brændt inde med tvangssolgte ejendomme

Staten tog dog allerede i 2016 hul på tvangsopkøb af boliger på begge sider af fjorden for at undgå udfordringer, hvis projektet skulle blive til noget.

Det gjorde det som bekendt ikke, men det betyder også, at staten nu er brændt ind med 37 ejendomme.



Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Dermed har staten brugt 115 millioner kroner ganske unødvendigt, og nu sættes husene så til salg.

- Vi har lejet de fleste ud. Jeg ved ikke, hvor mange der er beboet af de tidligere ejere. Men jeg tænker ikke, at vi har mulighed for at give dem forkøbsret. Min forventning er, at husene skal ud i fri handel, siger transportminister Thomas Danielsen fra Venstre til avisen.