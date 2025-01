Stjernedommer i hudløst ærligt opslag: - Jeg har aldrig været en let medarbejder

En besværlig medarbejder

Det har også betydet, at han har måttet gøre en del ofre over for både familie og de job, som til tider er blevet forsømt i de lange periode, hvor han har været væk.

- Håndbolden har aldrig været andet end en ret krævende fritidsinteresse, hvilket har stillet store krav til mine arbejdsgivere og de chefer, jeg har haft tæt på mig. Jeg har aldrig været en let medarbejder at have i et team, da jeg pludseligt kunne blive nødt til at pakke håndboldtasken og drage til en ny udenlandsk destination, skriver han og fortsætter:

- Jeg er ganske sikker på, at hvis du spørger fx Steffen Andersen eller Jens Andersen, som var tæt på mig som chefer i de 15 år, jeg havde fornøjelsen af at arbejde i Telenor, vil de begge sige, at det til tider var besværligt at have mig med på holdet.

Han har regnet sig frem til, at han sammenlagt har brugt i omegnen af 1,5 år alene på hotelværelser og på banen med fløjten i hånden.