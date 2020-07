Støj og larm: Fælles appel skal få unge og naboer i Egtved til at mødes om et passende festniveau

De unge er for længst gået på sommerferie, og mange nyder igen at kunne mødes til et par øl og lidt musik i parker og på andre offentlige steder efter coronanedlukningen.

Normalt ville mange af de unge mødes på festivaler, til udendørs koncerter og på diskoteker, men her er festerne i år aflyst på grund af coronasituationen, og derfor bliver der måske skruet lidt ekstra på volumenknappen, når de unge i stedet må mødes i bybilledet med dåseøller og lydanlæg.

Tag dialogen

Det mærker man også i Egtved, hvor støj, larm og affald fra festglade unge bliver debatteret i Facebook-gruppen 6040 Egtved. Tonen har været både ophidset og grov, og det har nu fået flere parter til at gå sammen om en fælles appel til unge, forældre og naboer i byen.

I en pressemeddelelse, som er sendt ud på Facebook og andre steder, lægges der op til dialog og gensidig forståelse.

- Vi vil gerne have tingene til at fungere uden konflikt og skæld ud. Mange af de unge er heldigvis gode til at rydde op og skrue ned. Det er dumt at kontakte politiet, hvis man kan løse problemet ved at gå ud og tage en snak med de unge selv, siger Inger Pabst, der er formand for Egtved Udviklingsråd og medafsender på appellen.

Flere anmeldelser om støj

Både i Sydøstjyllands politikreds og Syd- og Sønderjyllands politikreds får man ifølge Rigspolitiet denne sommer mange flere henvendelser om generende støj fra private fester sammenlignet med sidste sommer.

Udviklingen i anmeldelser om musik til ulempe Sydøstjyllands Politi har i juni modtaget 345 anmeldelser mod 174 i samme måned sidste år.

Syd- og Sønderjyllands Politil har i juni modtaget 237 anmeldelser mod 84 i samme måned sidste år. Kilde: Rigspolitiet.

I Egtved håber parterne bag appellen, at man kan mødes om en gensidig forståelse for hinanden.

- Vi har en ekstraordinær situation i år, hvor der måske vil være lidt mere gang i den i Egtved by, fordi de unge er mere hjemme. Og det er fuldt forståeligt, at de gerne vi mødes og holde en fest, så måske skal vi som borgere tænke over de unges situation og tåle lidt mere end normalt, lyder det blandt andet i den fælles appel.

Soundbokse - et nyt problem

Men det gælder også den anden vej rundt, fortæller Inger Pabst.

- I sådan en by som vores kan man virkelig mærke, at der er flere hjemme i år. Der er også problemer med de her nye soundbokse, som spiller virkelig højt, når folk skruer op. Derfor opfordrer vi også forældrene til at snakke med de unge mennesker om, at de skal tænke på naboerne, siger Inger Pabst.

- Vi skal finde et niveau, hvor de unge kan spille musik, men uden at forstyrre hele tiden. Man behøver jo ikke sidde samme sted hver gang, så det er den samme naboflok, det går ud over, lyder det.