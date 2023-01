Stor idrætsorganisation sælger sine lokaler til naboen

DGI sælger sit landskontor i Vingsted for at kunne rykke sine godt 180 medarbejdere tættere på Vejle.



- Som naboer er de på mange måder den helt oplagte køber af vores flotte bygning. Nu kan vi for alvor gå i gang med at arbejde med flytningen ind til Vejle by tæt på blandt andet den kollektive trafik, udtaler DGI's administrerende direktør Jens Otto Størup i en pressemeddelelse.



Havde forkøbsret

Vingsted hotel & konferencecenter oplyser, at man længe har været ramt af pladsmangel og har kigget på mulighederne for at udvide.

- Vores beliggenhed midt i smukke Vejle Ådal med Bindeballestien og bøgeskov sætter nogle begrænsninger med hensyn til at få tilladelse til at bygge til og bygge nyt, derfor er købet en enestående mulighed for at udvide, udtaler Marianne Kjerkegaard, der er administrerende direktør for Vingsted hotel & konferencecenter.