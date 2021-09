Stor interesse for at være frivillig på asylcenter: - Asylansøgerne vil gerne have en personlig relation

Og asylansøgernes behov for at møde andre end dem, de normalt møder på asylcentret, er stor.

- Asylansøgere vil generelt gerne i kontakt med andre mennesker end Røde Kors-medarbejdere. De vil gerne have en personlig relation for at få noget, der er mere normalt. Det er vigtigt for ens psykiske velvære at kunne hjælpe og være vært, siger han.

Forsikring og børneattest

På centret er godt en fjerdedel af de cirka 200 asylansøgere fra Afghanistan ankommet for nylig. I Dansk Røde Kors’ center i Thyregod er der allerede ved at etablere sig en frivillig indsats for de 22 afghanske familier, der tæller i alt 107 mennesker.

For at blive frivillig skal man registreres som Dansk Røde Kors-frivillig. Det indebærer blandt andet indhentning af børneattest. Samtidig sikrer registreringen, at man er dækket af forsikring under sit frivillige arbejde.

Frivilligaftenen torsdag begynder kl. 17 på adressen Fårupvej 10 i Jelling.