Storelusedag i Vejle: Selfies giver flere teenagere lus

Skolernes sommerferie er forbi, og for mange børn i Vejle Kommune betyder det en grundig kæmning af håret.

Traditionen tro kører Vejle Sundhedspleje nemlig en kampagne, hvor de opfordrer alle familier med børn i skoler og institutioner til at blive tjekket for lus den første fredag efter sommerferien.

Tjek teenagerne

I dag, fredag den 14. august, er dagen, hvor lusene skal bekæmpes, og det er bestemt ikke kun småbørnsfamilierne, der skal ty til den lille fleksible plastikkam. I de seneste tre år er der nemlig sket en opblomstring af unge mennesker, der er rammes af lus.

Det fortæller Birgit Nygaard Hansen, der er sundhedsplejerske i Vejle Kommune.

Hun peger på, at eksempelvis trenden med at tage selfies er med til at øge risikoen for, at de små blodsugende insekter kravler fra et hoved til et andet.

Og derfor er det vigtigt, at ikke kun småbørnsforældrene er opmærksomme.

-Der er stor tilslutning til kampagnen i børnehaverne, men det også vigtigt teenagerne bliver kæmmet. Ungdomskulturen er præget af, at de unge mennesker er tæt på hinanden. Eksempelvis kan lus vandre når folk tager selfies, da de står rigtig tæt sammen, siger Birgit Nygaard Hansen.

Udtalelsen kommer på baggrund af et seminar, hvor luseeksperter har peget på netop selfietendensen hos de unge som en forklaring på, at flere unge får lus.

Fælles indsats

Kampagnen i Vejle er en forebyggende indsats, hvor forældre på én og samme dag, skal tjekke deres børn for lus. Indsatsen gøres første fredag efter skolestart i januar og august, efter de store ferier.

For at luseplagen ikke skal udvikle sig, er det vigtigt, at der er en stor tilslutning, fortæller sundhedsplejerske Birgit Nygaard Hansen.

- Det handler om en samlet indsats, hvis vi skal bekæmpe lusene. Det er vigtigt at sådan en dag ligger fast efter ferierne, så alle bliver tjekket på samme tid.

Birgit Nygaard Hansen håber derfor også på, at flere kommuner vil slutte sig til projektet.

Læs mere om lus og bekæmpelse her.