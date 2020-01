Strikkedyst-stjerner strikker for at fejre dronningen

De to strikkedyststjerner har kastet sig ud i et fælles projekt, hvor de laver strikkerier i anledning af dronning Margrethes 80 års fødselsdag i år. Foto: TV SYD

De var begge med i tredje sæson af TV SYDs Den Store Strikkedyst, der blev sendt i 2016. Ulla Madsen var deltager og Koushihan Radhakrishnan - eller Koushi, som han kaldes - var programmets vært. Nu har de sammen kastet sig ud i et royalt projekt.

Projektet kalder de DronningeStrik, og det var Ulla Madsen, der fik idéen til projektet. For halvandet år siden så hun et TV-program, hvor dronningen inviterede indenfor i sine slotte.

- Da jeg så programmet, sagde jeg inde i mit hoved, at dét der maleri kunne blive til en flot taske. Eller dét der kunne blive til en smuk cardigan, fortæller Ulla Madsen til TV SYD.

Som den store royalist hun er, tænkte Ulla Madsen, at det kunne være spændende at strikke tøj og tilbehør med inspiration fra dronning Margrethes farverige garderobe og samling af kunst. Efter at have vendt idéen lidt i hovedet, ringede hun til Koushi, som med det samme var med på idéen.

- Vi er begge to store royalister, og vi synes, hun er en spændende og dygtig dame, der har sine holdninger. Og det giver os stor inspiration til at lave de her strikkerier, siger Ulla Madsen.

Tilsammen har de indtil nu strikket 28 ting, og et par ekstra er i støbeskeen indtil april. Foto: Privat

Strikker vidt forskelligt

De begyndte på projektet i sommeren 2018, og strikkerierne skal være færdige, så de kan udstilles i anledning af dronning Margrethes runde fødselsdag til april. De strikker hver for sig, og allerede nu er de oppe på 28 stykker samlet set. Og det er langt fra det samme de to strikkeentusiaster vælger at strikke ud fra.

- Hvor jeg mest har fundet inspiration af dronningens tøj og udsmykning, tager Ulla mest inspiration i dronningens malerier, fortæller Koushi til TV SYD.

Men der er dog en enkelt gang, siden de begyndte på projektet, at de har fået inspiration fra den samme ting.

- Uafhængigt af hinanden strikkede vi begge ud fra en bluse, som dronningen havde på i sin nytårstale i 1987, fortæller Ulla Madsen til TV SYD.

Ulla Madsens resultat blev to håndledvarmere og en hue, mens Koushi strikkede et sjal ud fra nytårsblusen.

Gram Slot skal huse udstilling

Der er ikke grænser for, hvad de to indtil videre har strikket. Koushi har blandt andet strikket en baby-bodystocking med inspiration fra én af dronningens gallakjoler. Og lige nu er han ved at strikke med inspiration fra dronning Margrethes gravhunde.

- Det bliver en børnesweater med gravhunde på, for selvfølgelig skal jeg da også lave noget med hendes hunde, fortæller Koushi.

Deres strikkerier bliver udstillet på Gram Slot den 5. april og hele påskeferien i anledningen af, at dronning Margrethe fylder 80 år den 16. april.