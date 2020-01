Sydjysk kvinde ny formand for HK Kommunal

Tirsdag eftermiddag er Lene Roed fra Vejle valgt som ny formand for 48.000 HK'ere ansat i kommuner og regioner på HK Kommunales kongres i Nyborg. Hun fik 278 stemmer mod de 100 stemmer, som hendes modkandidat Jens Rastrup Andersens fik.

Lene Roed siger i en pressemeddelelse, at hun både er stolt og ydmyg over valget.:



- Jeg er overvældet over den tillid, mine kolleger har vist mig. Den tillid vil jeg efter bedste evne prøve at indfri, siger Lene Roed, som blandt andet lover at hun over de næste fem år vil arbejde for at udvikle den digitale dagsorden inden for sit fagområde i landets kommuner og regioner.