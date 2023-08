Sydjysk racerkører mistede sin topplacering

Frederik Vesti, der er opvokset i Langelund og Filskov, har i år haft enorm succes i Formel 2, motorsportsklassen lige under kongeklassen Formel 1.

Men den seneste weekend på den belgiske bane Spa kommer han til at skrive i glemmebogen rigtig hurtigt.

Det 21-årige racertalent kørte galt på opvarmningsomgangen til søndagens hovedløb og mistede sin føring i den samlede stilling.

- Jeg må bare lægge mig fladt ned og sige, at det var en kørefejl, siger Frederik Vesti til Ritzau.



Frederik Vesti har en klar målsætning om at vinde Formel 2 for at få et sæde i Formel 1 i den kommende sæson